楊繡惠要求10個「夯枷」，企圖擺脫白雲。（三立提供）

楊繡惠自誇是台灣「宮廟趴天后」。（三立提供）

楊繡惠（左）直播分享新竹美食，吸引5000多人收看。（三立提供）

楊繡惠在今（6日）一早受邀到新竹中元城隍祭擔任推廣大使，楊繡惠一聽在中元節戴上「夯枷」便可祈求城隍爺赦免罪過，也能化解前世累積的孽障，立刻要求主辦單位準備10個，搞笑表示「因為前陣子和白雲的緋聞鬧得風風雨雨，必須趕快祈求城隍爺赦罪，讓髒東西退散」，另外她也許願疫情快快過去，財運、愛情運大開，其中還有一個最特別的願望就是，希望保佑心儀已久的限量款名牌包能順利買到。

今年60歲的楊繡惠，因為撞臉國際天后coco李玟掀起熱議，今天現身時刻意梳起李玟的招牌辮子馬尾，再穿全身大紅褲裝，伴隨著音樂〈Di Da Di〉大展軟Q舞技，相當有國際巨星的氣勢，當眾人驚呼楊繡惠與CoCo神似度100％時，她即興的秀了一段RAP，用流利口條驚艷全場。

楊繡惠從年輕開始作秀、接晚會，跑遍全台大小宮廟，平常不愛跑夜店趴、喝酒趴的她透露自己愛跑宮廟，逢廟必拜，自誇是台灣「宮廟趴天后」，她表示新竹城隍廟慶祝中元的文化活動有將近200年歷史，最適合找她這位資深「廟婆」來推廣，尤其去年因疫情活動取消，今年城隍祭強勢回歸，她希望所有朋友同來消災祈福，感受百年城隍的文化底蘊。

楊繡惠不只電視通告滿檔，每日中午在臉書的吃播更可以算是女王等級的高流量直播主，她今天到新竹也誠意滿滿地開起直播，大啖米粉、摃丸、粿粽、文昌雞飯等美食，同時線上也有超過5000人陪她一起大啖美食；直播中，她也不忘推廣城隍祭活動，要大家捧場「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」4大系列活動，她不斷向粉絲喊話一定要前往新竹捧場，千萬別讓她的代言「掉漆」。