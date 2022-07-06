斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫今天對國會表示，斯里蘭卡已經破產。英國政府則警告公民非必要切勿前往這個正與經濟崩潰抗戰的南亞國家。斯里蘭卡深受英國遊客喜愛。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天對國會表示，斯里蘭卡已經破產，而這場斯國前所未見經濟危機帶來的劇痛至少將持續到明年底。

斯里蘭卡政府用光外匯存底，無法進口不可或缺的重要商品，這個人口2200萬的印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電。經濟學家將經濟困境日益惡化歸咎於管理不善。

威克瑞米辛赫說，這個曾經繁榮的國家今年將陷入深度衰退，糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況還會持續下去。

他說：「我們在2023年仍將面臨困難。這是事實，這就是現實。」

與此同時，英國外交部警告公民非必要切勿前往斯里蘭卡。這項最新建議可能會使任何仍執意前往斯里蘭卡的英國人旅行保險無效。

英國外交部表示：「基於當前經濟危機影響，建議不要前往斯里蘭卡進行非必要旅行。」

外交部指出，斯里蘭卡正在經歷糧食和燃料短缺，並且爆發動亂，「短時間內可能還會進一步發生抗議、示威、道路封閉和暴力動盪」。

威克瑞米辛赫指出，斯里蘭卡與國際貨幣基金（IMF）正就紓困展開談判，而談判結果取決於在8月之前與債權國敲定債務重整計畫。

威克瑞米辛赫說：「我們如今以破產國家身分參與談判。」他並表示：「由於我國處於破產狀態，我們必須另外向他們提出可持續承受債務的計畫。只有當國際貨幣基金滿意這項計畫，我們才能達成協議。」（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1110706