國民黨新竹市長參選人林耕仁即日起啟動市政規畫請益之旅，昨晚特別與新竹縣立法委員林思銘共同拜訪華苓科技，林耕仁表示，新竹作為台灣科技產業重要據點，日新月異的新科技也牽動其他產業發展，地方首長如何擘畫施政藍圖，將引領牽動整體發展的趨勢。

林耕仁表示，在物聯網的時代，產業、企業、政府部門間面臨到許多轉型的挑戰，數位科技的應用，新技術的影響將深遠改變我們未來的生活。

而華苓科技自詡成為「智慧企業的賦能者」，致力於將智慧系統導入企業組織，協助進行數位轉型，提供智能化服務。經過交流之後，發現有許多的想法理念與自己未來施政方向非常符合，特別是打造智慧城市的概念，林耕仁也喊出口號「我當市長，讓智慧城市夢想成真！」。

林耕仁認為，企業面臨的挑戰與轉型的契機，對於城市發展而言也是等同重要，打造新竹成為名副其實的智慧科技城市，從市政各種方面導入科技治理的思維、提高施政效能是重要且迫切需要的。

在智慧城市（Smart City）的規畫與實踐上，能夠應用的面相非常多元，包括智慧環境（Smart Environment）、智慧市民（Smart People）、智慧交通（Smart Mobility）、智慧政府（Smart Government）、智慧生活（Smart Living）、智慧經濟（Smart Economy）。

林耕仁也指出，在新竹市特別需要善用智慧交通的思維來解決交通壅塞問題，另也需導入智慧政府提供數位便民服務，發展公開透明的施政績效。

另，在都市規畫方面發展智慧能源與資源管理、搭建創意與創新平台給予青年機會，最後打造賦予市民走向智慧生活、成為智慧市民的康莊大道。

林耕仁表示，城市發展的步伐，不斷地向前邁進，當科技發展的浪潮迅速襲來，應該要把握契機，借力使力完成數位轉型。並且積極跟上物聯網、元宇宙等重要科技發展趨勢，將技術與人民的生活產生有意義的連結，藉此提高政府施政效能，以及具體而有感的改善民眾生活品質。

他說，新竹市作為科技之都，市長參選人勢必得更加關注數位科技議題，透過拜訪科技公司取經請益，但能否就新竹既有的科技實力，提出更完善的政策配套，兩者相結合，帶動高科技產業蓬勃發展，將是選民關注的一大重點。

九合一選舉新竹市林耕仁