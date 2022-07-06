永豐科技團隊為加速數位變革及因應數位浪潮下之金融科技創新需要，上半年已經完成單一客戶為中心，整合跨子公司資料的H360資料庫，為後續金控客戶整合分析與經營奠定了前進的基礎，並導入「人工智慧精準行銷模型」，除避免客戶被不感興趣的溝通行為打擾外，相較過往傳統行銷分析方式皆有顯著成長。

在信貸撥款數部份，每月撥貸金額估計成長近7成；在換匯交易金額部分，經運用在14個行銷案為期半年，亦成長近3倍。

永豐金控表示， H360資料庫上線後，金控與子公司的分析人員，可以在申請授權的資料範圍與用途內有效運用，並能提供決策主管及時掌握關於金控共同客戶樣態、商品持有、收益貢獻與庫存資產等經營指標儀表板資訊，供決策與業務主管掌握客戶經營成效。

目前H360資料庫已整合近500項客戶指標資料，並將依規劃逐月擴充，供相關部門持續應用於客群經營洞察、數據模型建置、風險管理檢視等，提升永豐金控整合數據經營能力。

此外，以往行銷作法多為透過簡單條件篩選或是廣發行銷宣傳給客戶，永豐銀行導入「人工智慧精準行銷模型」，建立每一位顧客的「行銷基因」，提供最適合的商品排序，相較過往傳統行銷分析方式皆有顯著成長：在信貸撥款數部份，5月相較於1-4月的月平均金額估計成長近7成；在換匯交易金額部分，經運用在14個行銷案為期半年，亦成長近3倍。

永豐金控表示，數據要能發揮價值，就必須能對資料有效的蒐集、儲存及管理，確保資料品質良好及定義一致，讓數據避免孤立且能充分被共享利用，使分析人員以及決策主管更能全面了解數據，做出正確適合的決策。