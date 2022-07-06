民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅近日捲入論文抄襲疑雲，台灣大學6日表示已收到具名檢舉與相關事證，接下來將進入處理程序。前民進黨立委郭正亮也說，查重（重複率）的一般門檻是30％，優秀一點的期刊門檻更設定在20％，只要超過就退稿，結果林智堅重疊度高達87％，「拜託欸，這樣不叫抄襲那什麼叫抄襲？」

郭正亮在中天節目《大新聞大爆卦》表示，做研究的人本來就會參考公開資料，每個人都會去用，但就算使用共同的數據資料，寫出來的文字也不會一樣，並指出所謂的「查重」不是在查是否用相同資料，而是查文字、表格是否雷同，「因為這表格就是你整理出來，你的心血就在那裏，你對事理的分析，那才是你的貢獻」。

郭正亮指出，規定是死板的、是一翻兩瞪眼的，林智堅被質疑的不是偷別人的概念發表，而是在形式上文字、圖表相同，是最基本的比對，「你還要去說別人在抹黑你，你是在說什麼啦？吵這個吵得贏嗎？所以為什麼1450沒有發動？這怎麼發動？」

郭正亮說，現在大家都在等教育部、台大、中華大學表態，讓學術單位定出標準，尤其台大還是龍頭，如果這樣都不算抄襲，以後大家都隨便抄，經濟系的人就上網找國發會報告，如果被以查重標準打回票，就說「我比照林智堅啊」，「所以你要不要立下這個個案？台大、教育部、中華大學要問自己，你要立下這個個案嗎？」