聯合成果展中，呈現中區8所大學校院、11個計畫團隊，永續城鄉、優質教育、健康生活品質等議題，創新課程及教學成果。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過「藝術經典與美學素養」課程，帶領學生以在地特色景點做為創作基地，並結合SDGs議題提出行動提案，推廣城市、行銷大肚。（靜宜大學提供）

靜宜食營系積極提升農產品的附加價值，開設「風土食材探索」課程，讓民眾吃的健康，並協助解決產量過剩提升農產品利用率。（靜宜大學提供）

靜宜師生在聯合成果展中，藉由「鳳梨加工坊」帶領民眾學習與體驗鳳梨果乾製程，期望能調節及延續農物產的價值，為產銷失衡盡份心力。（靜宜大學提供）

面對世界快速變化，高等教育也需變革！教育部推動「議題導向跨領域敘事力培育計畫」，鼓勵各大學以「利他精神」為核心，藉由跨領域創新教學及社群團隊，培育具利他精神的未來人才，並於靜宜大學舉辦「未來，請回答！議題導向教學新趨勢」聯合成果展；呈現中區8所大學校院、11個計畫團隊的創新課程及教學成果。

教育部「議題導向跨領域敘事力培育計畫」總計畫主持人陳明柔說，此次成果展的亮點是展現授課教師在課程、教學及知識端的變革與創新，針對「永續城鄉、優質教育、健康生活品質」等議題，未來人才需具備跨領域競爭力，也要掌握時代重要議題，開創更多潛力與可能！

「解決在地問題，成為教學新課題！」食營系主任鍾雲琴指出，該系積極提升農產品附加價值，連結聯合國永續發展目標(SDGs)，開設「風土食材探索」課程，讓民眾吃的健康也協助解決產量過剩，提升農產品利用率。課程中融入地理、人文、農業及生態等多面向議題；學生能反思生態變遷對農產作物等在地食材的影響。

鍾雲琴表示，師生在聯合成果展中，藉由「鳳梨加工坊」帶領民眾學習與體驗鳳梨果乾製程，期望能調節及延續農物產的價值；一年四季都能品嚐鳳梨美好口感，也為產銷失衡盡一份心力！

靜宜寰宇外語教育學士學位學程教師徐雁，透過「藝術經典與美學素養」課程，帶領學生以磺溪書院與麗水漁港等，在地特色景點做為創作基地；藉由繪畫、文字與影像，呈現在地踏查的五感體驗，對永續城鄉展望與反思，亦結合SDGs議題提出行動提案，推廣城市、行銷大肚。

徐雁也在成果展中，藉由工作坊帶領民眾進入「靈魂畫像與內在的我相遇」的世界，從草圖到塗上顏料為畫作染上屬於自己情感的色彩；並分享「禪繞畫(Zentangle)」技巧，從不同領域與角度培養學生對藝術的認識與省思，喚醒美學自覺意識、建立美學生活理念。