臉書粉專《高雄點》分享16個高雄傳奇人物，包括水果阿嬤、高雄冠軍哥、新崛江熱褲伯與陳財佑等，引起網友熱烈討論，許多人聽到「水果阿嬤」就開始瑟瑟發抖，也有人忍不住驚呼「這是曾以一己之力降伏上百位飆車族的最強阿嬤欸！」

臉書粉專《高雄點》昨發文分享「高雄16個傳奇鄉民」，包括移動城堡伯、仁武歌王、敞篷裸身伯、鼎中發哥、旗山熱褲男、舉牌王柳淑芳、水果阿嬤、高雄冠軍哥、草帽伯、香蕉騎士、新崛江熱褲伯、樹德指揮伯、前鎮爸、陳財佑、靜坐伯、中山勾射伯。並好奇地問大家遇過幾個 ？

其中網友們提到最多的就是水果阿嬤，「水果阿嬤，你在高雄絕對看不到別的路口，紅燈時騎士不但沒人越線，還停在後面20公尺處的」、「水果阿嬤連8+9遇到都會怕」、「最強阿嬤傳說沒有之一」、「水果阿嬤讓我的煞車變好了」、「以前常遇到水果阿嬤，但反而是她不敢接近我，因為載了家裡的大狗，她都自動遠離我」。

高雄鳳山知名的都市傳說「水果阿嬤」會在市場撿不要的蔬果和寶特瓶，徒手將水果擠壓成汁，然後到十字路口強迫推銷給路人與騎士。阿嬤曾以一人之力擊退上百飆車族，不少人寧可被開單都想躲著她。

另外一個頻頻被點名的就是「陳財佑」，「陳財佑治漏技研」是一家抓漏公司，品牌LOGO就用創辦人陳財佑的臉，因此許多在地居民雖然不認識陳財佑本人，但都對他的臉很有印象。「我沒遇過陳財佑，但是他的照片很多，高雄人都知道」、「比較好奇陳財佑現在到底幾歲了，照片好多年了欸」、「最常遇到的應該就是佑佑」。