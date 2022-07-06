有些人個性隨和，當與他人意見不同時，他們會選擇進行討論，折衷找到大家都能接受的作法，但有些人卻很固執，意見不同就與對方爭辯，甚至不願妥協。占星師索西（Briana Saussy）近日在網站《Best Life》分享最固執星座前6名，他們只要下定決心就不會改變，無論在生活還是工作上，都讓旁人很頭疼。

第6名、雙魚座

雙魚座個性看似好相處，但他們骨子裡卻很頑固，而且非常有想法，有時為了證明自己的實力，他們會不斷分享自己的觀點，希望別人認同他們，若是得不到肯定，他們就會不斷詢問原因，讓人感到有壓力，不過對雙魚座而言，這是有獨立思考能力的表現。

第5名、牡羊座

牡羊座個性火爆，同時又很頑固，一旦看到有人受到不公平對待時，他們一定會選擇幫助對方，而且想法絕不改變，是他們非常好的優點，但這種固執的個性，也會造成他人困擾，牡羊座只要下定決心後，不管別人怎麼說都不會動搖，在工作上也是如此，有時被否定還會很不滿，讓共事的夥伴傷腦筋。

第4名、獅子座

獅子座做事風格強勢，說話直來直往，無論做什麼決定，他們都不會懷疑自己，不在乎其他人是否喜歡他們的做法，也從不受輿論影響，當別人與自己的看法不同時，獅子座並不會極力說服對方，而是希望其他人可以用別種方式看待問題。

第3名、水瓶座

水瓶座非常關心社會和政治問題，在發表看法時，他們會研究很多資料，直到自己深入了解後，才會向其他人提出自己的想法，當其他人意見與他們不同時，水瓶座基本上會選擇維持自己的想法，在工作上也是如此，不過若主管要求修改提案方向時，他們為了保住飯碗，還是會選擇聽從上司，改變想法。

第2名、天蠍座

天蠍座雖然並非12星座的固執冠軍，但想要改變他們的想法，幾乎比登天還難，與人討論問題時，他們會認真聽取對方的意見，但依舊不會改變想法，而且他們就像調查員一樣，在提出想法時，還會拿出相關資料佐證，使對方無話可說，不過若是與伴侶爭辯，天蠍座因為愛對方，最終會選擇妥協，重新考慮彼此都能接受的作法。

第1名、金牛座

金牛座個性固執眾所皆知，若是有人想說服他們，反而會讓金牛座非常生氣，甚至因此與對方翻臉，所以不要浪費時間與金牛座爭辯，或試圖改變他們的想法，有時無法達到共識外，還可能因此鬧翻，而且金牛座從未覺得自己頑固，甚至認為看待生活的方式就該如此。