高雄市岡山區本工二路、本工六路一帶過去容易淹水，水利局做側溝改善工程，圖為空拍圖。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區本工二路、本工六路、本洲路一帶過去因地勢相對低漥，沿線側溝尺寸較小，排水容量不足，致豪大雨時易有積淹水情形發生，水利局6日表示，此案經民進黨立委邱志偉協助向中央爭取3218萬元辦理排水改善工程，已於今年6月完工。

水利局說明，岡山本洲產業園區原為台糖的農場用地，為繁榮地方經濟，加速產業升級並創造地方就業機會，根據經建會「振興經濟方案」促進民間投資行動計畫，將其開發為工業區，但因為該地區的地勢局部低窪且排水集中匯集至低地，致過往每逢20mm／hr以上的降雨量，即造成道路積淹水，人車無法通行。

此工程計畫將側溝排水斷面加大及採取排水分流方式，於本工西一路、本工西二路、本工東二路、本工五路及本洲路合計5條路段做側溝改建工程，將既有側溝擴大排洪斷面為1平方公尺，改善長度合計1500公尺，將大幅提升防洪保護標準，減少產業園區道路積淹水情形。