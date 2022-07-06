群光（2385）6月份自結合併營收為107.28億元，為今年第二次突破百億營收，較5月份增加9%，也比去年同期增加21%，並創下歷史新高紀錄。

因上海與昆山地區解封後，客戶拉貨力道強勁，群光第二季自結合併營收達到286.52億元，已連續九季達成同期歷史新高，年增13%，累計今年上半年自結合併營收為574.97億元，年增14%，營收成長亮眼。

群光表示，上半年商用NB機種需求相當不錯，因此相關的LED背光鍵盤、影像模組以及電源供應器的出貨動能強勁，雖因4月份中國封城影響客戶拉貨動能，不過客戶已經在後續的幾個月份極力拉貨補足缺口，因此5、6月營收均看到明顯的跳升，第二季營收年成長亦優於市場預期。再加上今年影像產品營收成長力道充足，上半年已經超越二成以上的成長，帶動全公司營收年增雙位數。

展望下半年，因鍵盤的產品附加價值持續提高，預期高單價鍵盤營收比重將繼續上揚，帶動鍵盤營收成長。此外，群光深耕多年的AI影像技術已延伸至許多市場，例如智慧家庭、商用視訊會議、商用監測系統、車用的駕駛監測系統、醫療檢測用的拋棄式內視鏡，以及智慧寶寶攝影機、智慧電視、4K webcam等，隨著應用層面持續擴展，AI影像技術為產品大幅提升性能表現與價值，因此AI影像產品將成為群光今年營收成長的主要推手。群光預期下半年將陸續有新客戶以及新的產品推出，在泰國產能的強力支援下，法人預估今年影像產品成長將超越鍵盤及電源產品，達二成以上。