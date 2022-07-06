立委趙正宇遭捲入立委集體貪瀆弊案，未被訴貪瀆，反而被訴財產來源不明罪部分，主要是他並非向太流前董座李恒隆索賄，而自己辦公室主任林家騏牽連，因與郭克銘聯手向殯葬業者詐財2000萬元，檢方偵辦郭克銘時，也一度以為趙正宇涉案，並在趙家搜到920萬元現金，事後證明，這些現金是趙與太座仲介土地「牽鉤仔」所得，因涉及逃漏稅，因此一併起訴趙正宇。

台北地方法院認為，檢方指控他不明財產920萬元部分，經計算他與他的他配偶在2018年及2019年間租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元，所以不構成犯罪，至於逃漏稅部分他已自行補交稅款，判刑6月，可易科罰金。

檢調偵辦本案後，搜索立委趙正宇住處，查到170萬來源不明財產，趙仲介土地買賣取得佣金，另有48萬多元逃漏稅。

趙正宇也向警調及法官解釋，桃園八德家中保險櫃被檢調搜出的920萬現金，就是先前的仲介土地買賣的佣金收入，若突然持大量現金存入銀行帳戶，若遇上銀行依現行《洗錢防制法》規定追問金錢來源，由於他是公眾人物，這樣到時候會很麻煩，既然不知道放在哪好，就先放在家裡。

至於稅捐稽徵法部分，趙正宇說，一直以為必須作為仲介者為職業，受領的仲介費才需要報稅，而在得知稅法上認定並非如此後，馬上補繳所有稅金，並捐贈一台消防勤務車予桃園市政府，哪怕主觀上並無犯意，作為政治人物就應該要熟悉相關法規，透過自我懲罰，希望也能讓民眾引以為誡，在報稅時要更加注意。