鍾漢良為戲瘦9公斤，臨場即興擦出名場面。（吳壬君攝）

曾獲得「最佳螢幕情侶獎」的鍾漢良、李小冉繼《來不及說我愛你》後，相隔12年再合作都市情感之作《今生有你》。鍾漢良在劇中所扮演的醫生角色不再是高富帥，而是沒有打理的頭髮、削瘦的身形、頹廢的姿態，真實詮釋出為情所苦、背負生活重擔的主角人設。為了還原角色憂鬱症狀態，特意為戲瘦了9公斤，吃得健康勤運動，每天晨跑10公里，看盡不同城市好風景。

鍾漢良也第1次在電視劇中以自己的原聲演出，儘管有網友質疑他的港腔，但他認為現代都會劇本來就會有來自各地方的人，有些方言腔調更顯日常真實，「很多情緒濃烈的劇情用原音更能感受到主角的心情。」工作滿檔的他，狀態仍保持得宜，他透露自己吃得健康勤運動，不管行程多滿檔，只要時間允許，一定會堅持早上起床後跑個10公里，甚至會拉著身邊的工作人員一起跑。據悉他的最新巡演計畫正在籌劃中。

再次合作李小冉，2人已是默契十足，鍾漢良笑說他們跟導演常常會臨場發揮，即興擦出火花。像是有場戲2人久別重逢後在同學會上，鍾漢良喝醉，李小冉默默的扭開了礦泉水遞了過去，他們強忍著壓抑多年的情感卻一句話都說不出來，千言萬語比不上一個小動作。鍾漢良透露原本劇情不是這樣寫，但2人跟著情緒走，憑著好默契以及導演的信任，一個名場面就這樣誕生。

《今生有你》改編自暢銷小說家匪我思存的作品《愛你是最好的時光》，描述情人經歷分別再重逢的虐心愛戀，即將於7月14日起，週一至週五晚上10點在中天娛樂台39頻道播出。