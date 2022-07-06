民進黨屏東市長參選人李清聖競選總部，距離對手周佳琪競總相距不到500公尺。（林和生攝）

國民黨屏東市長參選人周佳琪競選總部成立，藍營要角幾乎全到齊，展現團結氣氛。（林和生攝）

國民黨徵召周佳琪參選屏東市長，6日競選總部成立，歷任黨籍市長皆到場參與，展現團結氣氛；巧合的是，民進黨提名市長參選人李清聖競總同樣選在同條忠孝路上，兩處相距不到500公尺，雙方陣營早在「空中」過招，濃濃選舉氛圍讓藍綠皆站上戰鬥位置。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未曾有過民進黨籍擔任市長一職，綠營極度渴望拿下這一席，為避免全面綠化，藍營誓言守下國境之南最後的灘頭堡，讓此區選情備受關注。

周佳琪是屏東縣議長周典論二女兒，2年前曾披藍袍投入屏南立委，對決立委蘇震清，過程展現戰鬥力，最後雖敗下陣來，但仍深耕基層，展現熱情與活力。在確定由她代表國民黨參選屏東市長時，李清聖支持者隨即拋出空降部隊、周氏王朝等議題，力攻參選正當性。

對此，前立委王進士回擊表示，若說空降，周佳琪生活圈都在屏東，一直沒離開，且民進黨蘇貞昌也曾到台北縣參選縣長，因此根本是假議題；若要說周氏王朝，蘇貞昌提拔女兒蘇巧慧選立委，難道也要說蘇氏王朝，這不攻自破，強調票是累積起來，還是要選民認同。

曾擔任屏東市民代表、縣議員、民進黨屏東縣黨部主委及屏縣府工策會總幹事的李清聖，不僅資歷完整、形象清新，上次參選市長落敗，此次二度代表民進黨披掛上陣，他強調，4年前努力不夠，辜負許多市民期望，這次希望有更多朋友攜手同行，打造光榮屏東市。

李清聖說，他是家扶自立青年出身，與對手在選舉資源上有天壤之別，但從政24年來不是靠豐厚資源勝選，而是堅持對與善的理念，相信只要與市民站在一起，凝聚小蝦米力量，將戰勝任何一隻大鯨魚。