伍佰出席《咱 江湖再見》開幕活動，憶過去在片廠與黃文擇的互動點滴。（霹靂提供）

導演九把刀也抽空參觀回顧展。（霹靂提供）

黃文章（左）的女兒黃政嘉（右）為蔡英文總統（右二）介紹展覽內容。（總統府提供）

「八音才子」黃文擇紀念展「咱 江湖再見」於6日正式開展，文化部政務次長蕭宗煌、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、2000年上映的電影《聖石傳說》主題曲演唱者伍佰、歌手荒山亮、導演九把刀、作詞人方文山，以及資深戲迷王金平、吳敦義與顏清標都親臨展場致意。

方文山謙虛表示：「霹靂布袋戲只要是台灣人一定都看過，但不敢說是資深霹靂迷！」他跟霹靂過去也合作過，2016年至2018年，連續3年邀請霹靂到他發起的「西塘漢服文化周」展出與表演，共同推廣傳統戲劇，也替《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》片尾曲〈遠走他鄉〉填詞，由李芷婷演唱。

方文山參觀展覽後對黃文擇的手稿印象深刻，「寫在稿紙上的霹靂布袋戲腳本手稿，看到了黃老師的手筆真跡，在稿紙上塗塗改改的，讓我印象真的很深刻，在沒電腦以前的時代，創作都是很辛苦艱辛的過程。」另一個亮點是展出的VHS錄影帶大卡帶跟迴帶機，「想起那時候，大家都去錄影帶出租店租布袋戲跟電影回家看，看到這些老物件，一下字就把記憶回到那段時空。」

霹靂國際多媒體董事長黃文章憶起與弟弟黃文擇的生活點滴，數度忍不住哽咽，兩人互相扶持，甚至在成年後一起創業，打造霹靂的江湖情義世界，編劇與配音的合作無間。黃文章指出，未來霹靂仍將秉持初衷，將布袋戲文化推廣視為使命，計畫成立基金會，匯聚更多社會資源與力量。

5日蔡英文總統、文化部長李永得也提前來到展覽現場，向黃文擇致意，蔡英文總統表示：「在我小時候當時的社會非常風靡黃俊雄布袋戲《雲州大儒俠》，我自己小時候也很常中午飛奔回家，就為了要看布袋戲，這是我與父親間珍貴的回憶之一，也是許多臺灣人從小到大的共同記憶。」感謝霹靂為台灣人創造了這麼一個江湖世界、一個充滿想像的空間。