南投縣6日新贈688例新冠肺炎確診個案，累積確診人數來到6萬930例，而當日解除隔離人數有571例，不過也新增6例死亡案例，為50至89歲長者；而南投幅員廣闊醫療資源不均，鄉鎮衛生所必須扛起責任，醫生、藥師白天看病晚上探病，全天候服務鄉親，為冰冷的疫情增添不少溫暖。

衛生局表示，縣內目前累積中、重症患者共有562人，其中以70歲至89歲的長者最多，共計有303人，佔了中、重症人數的56.5％，比例超過一半以上，儘管目前疫情有趨緩的現象，但死亡率仍不減，呼籲大家還是要戴好口罩，保護好家人，特別是年長者與年幼者，務必做好防護等待疫情過去。

另外疫情趨緩，對於許多偏鄉的醫療同仁來說，這段抗疫的日子將使他們終身難忘，由於南投幅員廣闊，老年人口又多，交通不便醫療資源不均，各地衛生所負起守護鄉親健康的責任，醫師們白天看病開藥，晚上則探病關心還送藥到府，傳遞源源不絕的溫暖給所有鄉親。

中寮鄉衛生所藥師表王森榆就說，疫情直接衝擊本來醫療資源就不足的偏鄉，因此身為公衛藥師他必須負起責任，從口罩荒、快篩荒、到視訊看診、疫調、送藥等等，他們不敢停下腳步，只為了幫助鄉親度過疫情難關。

鹿谷鄉衛生所的藥師廖宜敬也說，偏鄉地區的住址都很難找，送藥常常向在偵探尋人一樣，常常有確診的獨居長輩看到他到來，都會很開心，康復後不忘打電話到衛生所表達感謝，讓他覺得很溫暖，疫情拉開大家的距離，不過在送藥過程能夠短暫的看到溫暖，也希望疫情能夠早日趨緩，讓大家回到正常生活。