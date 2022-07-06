暑假到來，新北市農業局整合新北各區農業特色、生態及自然地理環境等資源，推出「來去農家DO一日」一系列在地農遊，遊程內容豐富且適合親子同遊的農遊小旅行，搶先推出的「田間廚房-採筍一日遊」暑假期間推出6場次，活動日期16、23日（2場次）、24以及8月6日、8月13日，每場次限定40人，即日起開放報名。

為讓市民朋友瞭解綠竹筍產業，新北市農業局16日起，與八里、平溪、五股、深坑等綠竹筍產區農會合作，推動一連串結合在地特色的食農教育小旅行，安排到歷屆新北筍王的筍園，體驗「新北好筍」筍園管理及採筍的過程，從中了解農業生產的辛勞進而體會惜食的觀念。

除了綠竹筍遊程外，農業局後續也將推出主題多元適合全家共遊的一日生態小旅行，像是喜歡生態的朋友可以參加「萬里金山黑鳶生態小旅行」，透過專業的導覽員解說，了解黑鳶的相關生活習性，進一步力行環境保育。

想體驗原住民族珍貴文化內涵的可以參加三鶯原住民部落小旅行，充分感受新北原住民農村活力及生活智慧，近年崛起的「萬金杜鵑」也同時間推出三種民眾能自選的「萬金杜鵑巧拼之旅」，包含「五分鐘遊山海」尋訪萬金杜鵑聯名店家，也能來場「萬金杜鵑咖啡地圖」的文青之旅，或是「飛向甜蜜航道」大吃甜點等建議行程，讓民眾能輕鬆選擇自己適合的遊程，透過寓教於樂遊程設計，實踐民眾對環境保育的支持與認同。

新北市農業局李玟局長表示，因暑假到來，農業局整合多項新北夏季特色農業遊程資訊，以及新北各地區好玩特色遊程，如淡水漁人碼頭水舞秀、草里漁港夜釣、北海潮與火等北海夜金閃閃系列活動，相關活動資訊都會陸續公告在「來去農家DO一日」網站的「農遊歲時曆」，邀請大家暑假期間來去新北農家DO一日，創造豐富且精彩的暑期回憶。

「田間廚房-採筍一日遊」網站：https：／／www.ntpc-bambooshoot.com.tw／

報名網址：https：／／bao-ming.com／eb／content／5242＃25381

「來去農家DO一日」網站：https：／／www.ntpc-farming.com