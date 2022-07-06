喜劇《闔家辣》卡司堅強，由鄭中基（左起）、梁詠琪、吳君如、呂爵安主演。（甲上提供）

由鄭中基、梁詠琪、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安（Edan）主演，喜劇女王吳君如擔任監製兼演出的爆笑喜劇《闔家辣》，22日在台上映。電影《闔家辣》靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，因為在疫情期間感覺前途茫茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，沒想到一家人靠著在「廁所」做辣椒醬而谷底翻身。

原本電影預計在賀歲檔期上映，因疫情延後至暑假上映，以賀歲片《家有囍事》程大姐一角深植人心的吳君如分享初衷：「已經5、6年沒有拍賀歲片，很期待電影能娛樂大家。」梁詠琪也說：「想帶歡樂給香港人，一拍賀歲片就有種使命感。」現在成為首部暑假上映的賀歲片，笑果同樣不減，4位主演得知電影正式定檔，心情相當興奮，首次登上大銀幕的呂爵安更搞笑說：「粉絲很心急，說等到脖子都變長了，再不上映我就不是處男作啦！」

《闔家辣》監製吳君如看中新銳導演鄭晉軒，更為他邀請一票華麗卡司助陣，其中最令粉絲驚訝的就是女神梁詠琪！吳君如自爆當時為是否要邀請梁詠琪猶豫很久，梁詠琪說吳君如沒講原因就約她見面：「我們約出來的時候，君如說想找我演兒子20多歲的媽媽角色，因為她本身是演員，所以知道她很難啟齒，向我提出這個邀約，我很感謝她尊重演員這方面的想法。」

吳君如則笑回：「我約你出來是讓你走不了，直接放1疊劇本在你面前！我給中基和Gigi（梁詠琪）的劇本都是影印的，很原汁原味，像以前看劇本的樣子。我用眼睛打動Gigi，說只要我們倆就好，別帶經紀人出來，不是說你經紀人不好，但通常經紀人會在旁邊發表意見，你自己1個人看。」

令人意外的是，演出過許多喜劇的梁詠琪，當天就答應吳君如接演虎媽角色，梁詠琪透露原因：「為什麼這麼快回覆，因為大家都覺得賀歲片是要開心，我的心理障礙是小事，所以我當晚就決定接拍。」吳君如爆料她回覆極快：「那天4點散會，她10點已經回覆我，哪有人看劇本這麼快，給我這些大明星要看1個月。」和梁詠琪搭檔演夫妻的鄭中基搞笑接話：「你看得慢而已，近視。」