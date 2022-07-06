【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》睽違十年，將於7月7日推出【大貿易時代】大改版，全新貿易玩法、開放「伊利亞大陸」全區進行貿易，同步推出「賽季貿易系統」，冒險者可透過貿易獲得貨幣「賽季杜卡特」，並於專屬商店使用購買各種限定商品。貿易的利潤，可累積「貿易賽季」系統積分，每升一級可獲得不同獎勵，最高級可獲得專屬稱號，每個賽季的稱號都有不同的特效。登上賽季排行榜前100名，可獲得象徵最高榮譽的「貿易王第1」稱號！歡慶改版，官方特別推出限時網頁活動「迷迷貿貿島」，讓冒險者享受更豐富的玩法和獎勵！

開啟【大貿易時代】！全新貿易系統、全新貿易賽季玩法同步推出！

《新瑪奇》於7月7日推出【大貿易時代】大改版，過去玩家僅能在「歐拉大陸」買賣所需，改版後玩家可以出海至「伊利亞大陸」，擁有沙漠、雪地、森林等豐富地貌及專屬特產的全新地圖，透過規劃貿易路線，爭取更多利潤！「賽季杜卡特」可於專屬商店，購買各種稀有道具。

全新「賽季貿易系統」同步推出，冒險者們在貿易中可獲得賽季杜卡特、金幣、經驗值之外，還可以累計全新「賽季貿易」系統的積分，最高等級可獲得「普通細工道具」*20、移動速度+3%的「立春第1季」第2稱號，在貿易和旅行時可更快速移動。每個賽季中，積分前100的冒險者，可額外獲得「普通細工道具」*50、暴擊傷害+5%的「貿易王第1」稱號。

「愛爾琳商團」系列箱子開放兌換，可使用「賽季杜卡特」進行兌換，包含：機會獲得聚能材料的「愛爾琳商團聚能材料箱子」、機會獲得不同期限之貿易相關魔力賦予的「愛爾琳商團四葉幸運草胸針箱」、機會獲得多種魔力賦予卷軸及衣服樣本的「愛爾琳商團紀念品箱」。

《新瑪奇》大貿易時代．新港口

全新運輸工具、全新飾品推出！提高貿易效率！

為了替忙碌的商人們節省寶貴的時間，本次全新推出多種舒適快速的運輸工具：提高雪地移動速度的「狗拉雪橇」、提高沙漠移動速度的「沙漠駱駝」，以及通用性最高的「漂浮船」。

全新飾品「初次貿易食人魔胸針」、「絲綢 道路 四葉幸運草胸針」也開放商人們進行購買。其中，「初次貿易食人魔胸針」的效果為「交易精通」技能達等級C以上，信用度上升率1.0%增加；「交易精通」技能達等級A以上，貿易物品購買折扣率1.0%增加。

《新瑪奇》全新運輸工具「狗拉雪橇」

四大改版活動同步推出、豐富獎勵等待冒險者挑戰！

歡慶【大貿易時代】改版上線，官方同步推出以下三大活動，幫助冒險者們快速累積經驗值並獲得大量獎勵！

一、限時網頁活動「迷迷貿貿島」：即日起至8月3日，每日10:00至22:00，神秘的「迷迷貿貿島」將對冒險者敞開大門，在活動網頁上買賣特產可累積積分，島上特產的定價於特定時段進行變更，玩家可追蹤官方粉絲專頁和IG獲得最新時價情報！買賣獲得的積分可兌換「精緻細工道具」、「VIP服務」等珍貴商城道具。

二、「貿易王的秘訣筆記」改版慶祝活動：7月7日起至8月4日，推出活動限定劇情與專屬任務，完成相關任務可獲得紀念稱號，以及「運輸工具擴張欄位券」、「運輸工具貨艙輕量化」等道具。向活動NPC租賃貿易效果強化服裝，活動期間可獲得貿易移動速度1.6倍提升的效果。

三、夏季Freeseason：7月7日起至9月8日，活動期間經驗2倍、強化/生產成功機率增加、技能熟練度上升等超多BUFF將每週輪換。除了每週不同的BUFF效果外，還可使用活動任務搜集的「夏季同行票券」與活動NPC兌換各種新獎勵。