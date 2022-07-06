上季，日本電玩遊戲大廠索尼的PS5，以及任天堂的Switch主機，在當地銷售量傳出下滑利空消息。電玩業者坦言，銷售不如預期主要是缺少料件，產能不足所致。

根據日媒6日報導，索尼在4到6月期間，PS5銷售量大幅趨緩，大約年減26%，相當於少賣20萬台。不過，索尼卻預估，本財年可望賣出近1800萬台PS5電玩主機，若順利達標的話，年增率將達57%。

乍看之下，可能覺得PS5本財年好像可以賣掉很多，但這1800萬台是索尼財測中，最初2260萬台的下修值，兩者相比現在已經減少兩成左右。如果可達成原先2260萬台目標，PS5的成長性更是飆升97%。

至於任天堂的Switch電玩主機，上季在日本銷售量也明顯下滑，僅賣出約84萬台，年減33%。任天堂計畫在2023年3月底結束的本財年，預估可售出2100萬台Switch。

外界好奇，為何PS5以及Switch上季銷售竟如此不堪，難道是賣相愈來愈差。任天堂承認，其實是晶片不足打亂生產計畫，任天堂也很難提高Switch產能。雖然任天堂很積極想去採購零組件，但前景似乎不太明朗。

東京證券(Tokyo Securities)認為，同是難兄難弟的PS5，現在庫存也不多。不過，玩家好像不太在意，因為有漸漸移往電腦上玩遊戲的趨勢，不再局限只能使用PS5或Switch等遊戲主機遊玩。