全新(2455)6月合併營收為2.54億元，月增12.73%，累計第2季合併營收為7.36億元，季減12.26%，美系外資最新報告將全新評等調高至「中立」，日系外資則重申「買進」評等，不過受到台股重挫拖累，全新股價收低。

通膨升息及大陸封控致使終端市場需求疲弱，全新第2季合併營收為7.36億元，季減12.36%，累計上半年合併營收為15.75億元，年減11.75%。

美系外資最新報告指出，雖然非蘋(Android)智慧手機相關業務能見度有限，受惠新iPhone需求增加，搭配LiDAR項目需求延續，預估全新營收自7月開始增加，第3季營收將季成長11%(年下滑14%)至8.14億元，但2022年收入和獲利恐將年減。

美系外資表示，儘管看到智慧手機需求復甦或VPEC光學項目有新發展前仍將保持觀望，受到智慧手機射頻疲軟影響，全新股價自年初至今修正約50%，已反應需求疲軟，加上目前本益比低於從2010年以來的平均22倍，決定調高評等至「中立」，但目標價下修至75元。

日系外資則表示，全新股價已經反應疲軟大部分的下修風險，看好投資價值，重申「買進」評等，目標價維持上看145元。