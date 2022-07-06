葡萄王(1707)6月營收8.8億元，年增7.62%；Q2營收27.2億元，年增8.73%，上半年營收年增6.68%。上海葡萄王在大陸封控管制期間衝擊業績，幸好台灣葡萄王及葡眾成長強力護航下，帶動Q2營收較Q1成長超過3成，下半年進入營運旺季，今年全年度業績樂觀以待。

子公司葡眾延續成長力道，6月營收維持雙位數成長，年增17.46%；Q2營收23.9億元，年增21.6%，較前季大幅增加41.32%，累計上半年營收在無新品推出的情況下，仍較去年同期成長近15%。主要關鍵在於疫情之下，民眾預防保健意識增強，使得益生菌及提升保護力相關商品需求強勁，經消費體驗有感進而增加回購率。隨著下半年度新品挹注，Q3營收持續暢旺、Q4再走揚。

母公司台灣葡萄王營收回升，6月份業績創今年最高，年增4.81%、季增14.82%，累計上半年較去年同期成長7.27%。自有品牌受惠新品上市熱銷，帶動銷售量成長3倍以上。海外代工雖受供應鏈長短料、物流運輸影響6月營收表現，但目前代工訂單能見度已達Q4。下半年度將由自有品牌及代工陸續扮演助攻角色，整體動能樂觀正向。

此外，看準後疫情時代，國人對於保健食品需求提升，為提供消費者值得信任與安心專門店，葡萄王生技品牌「健康活力館」將擴大服務範圍入主台中市。葡萄王首間實體店「平鎮觀光工廠」，近年來每年為公司帶來約2,000萬營收額，本次展店首選台中人潮眾多台中火車站(C3櫃位)，預計於7/19(二)正式開幕，屆時勢必再為集團營收注入新動能。

上海葡萄王自6月全面復工以來，積極趕製客戶訂單。隨著解封規模擴大，跨省活動逐步放寬，Q3開始訂單陸續回溫，下半年將會推出保健食品新品以符合疫後市場需求。