西方國家援助烏克蘭的軍武似乎已經流入市面，俄羅斯記者假扮買家，竟然用4000美元（約新台幣12萬元）就能在暗網買到美軍專為烏研發的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）5日聲稱，西方國家至今運送給烏克蘭的2.8萬噸軍武中，部分武器已經流入中東地區，甚至流入黑市販售，不過他並未提出任何證據支持自己的說法。

另外大陸央視引述「俄羅斯電視台」（Russia Today）報導，俄羅斯記者深入調查發現，部分西方提供烏克蘭的武器在暗網上以低價出售。

俄媒記者假扮買家向暗網賣家詢價，想購買華府4月才宣布的、美軍專為烏克蘭研發的「鳳凰幽靈」戰術無人機，結果賣家回應4000美元就能買到，再加1000美元就能幫忙將無人機送至波蘭境內。

美國提供烏克蘭專門打造的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機對抗俄羅斯。

賣家還說，除了「鳳凰幽靈」外，他們還賣「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈、「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機、以及美製防彈衣等。

報導指出，暗網上西方軍武的價格低地驚人，包括英國輕型反戰車飛彈（NLAW）售價僅1.5萬美元（約新台幣44.7萬元），一般NLAW的售價落在3至4萬美元（約新台幣89萬至119萬元）之間。

針對報導，前五角大廈資深安全政策分析師馬魯夫（Michael Maloof）表示，美國提供烏克蘭的武器在暗網上販售令人震驚，顯然五角大廈無法掌握武器的去向，也沒有追蹤武器去了哪裡。

事實上美國有線電視新聞網（CNN）4月就曾引述消息人士報導，美國真的不清楚武器送到烏克蘭後去了哪裡，能夠追蹤的方式也相當少。當時一名美國國防部官員表示，在決定提供烏克蘭數十億美元的武器及設備時，拜登政府就考慮到了部分武器可能會流入其他地方的風險，不過現階段，華府認為未能提供基輔足夠武器造成的風險更大。

另外美國保守派智庫卡托研究所（Cato Institute）專注研究軍售的國防、外交政策分析師柯恩（Jordan Cohen）當時表示，大量武器湧入烏克蘭的最大風險是，當戰爭結束或變成長期僵局時，這些武器會發生什麼事，這些風險是是否要提供外國武器的考量因素之一。

例如美國軍援阿富汗數十年，讓他們先後對抗蘇聯軍隊、塔利班，後續包括「刺針飛彈」（Stinger）在內等武器流入黑市，導致美國在蘇阿戰爭後急於找回刺針飛彈，不過最終無法全部取回，2001年美國出兵阿富汗時，部分官員還擔心塔利班可能會用這些武器對付美軍。

文章來源：Russia claims Ukraine arms, supplied by the West, spreading to Middle East and black market
文章來源：俄媒：西方向乌提供的武器在“暗网”出售
文章來源：What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know
普丁宣布俄軍勝利親揭下一步 烏2城恐成新目標
台灣人赴烏打仗揭驚險生死一瞬間 曝外國士兵承諾援台
季辛吉：俄烏戰爭將以3種方式收場 這結果是俄軍勝利

#烏克蘭 #俄羅斯 #美國 #西方 #武器