西方國家援助烏克蘭的軍武似乎已經流入市面，俄羅斯記者假扮買家，竟然用4000美元（約新台幣12萬元）就能在暗網買到美軍專為烏研發的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）5日聲稱，西方國家至今運送給烏克蘭的2.8萬噸軍武中，部分武器已經流入中東地區，甚至流入黑市販售，不過他並未提出任何證據支持自己的說法。

另外大陸央視引述「俄羅斯電視台」（Russia Today）報導，俄羅斯記者深入調查發現，部分西方提供烏克蘭的武器在暗網上以低價出售。

俄媒記者假扮買家向暗網賣家詢價，想購買華府4月才宣布的、美軍專為烏克蘭研發的「鳳凰幽靈」戰術無人機，結果賣家回應4000美元就能買到，再加1000美元就能幫忙將無人機送至波蘭境內。

美國提供烏克蘭專門打造的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機對抗俄羅斯。

賣家還說，除了「鳳凰幽靈」外，他們還賣「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈、「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機、以及美製防彈衣等。

報導指出，暗網上西方軍武的價格低地驚人，包括英國輕型反戰車飛彈（NLAW）售價僅1.5萬美元（約新台幣44.7萬元），一般NLAW的售價落在3至4萬美元（約新台幣89萬至119萬元）之間。

針對報導，前五角大廈資深安全政策分析師馬魯夫（Michael Maloof）表示，美國提供烏克蘭的武器在暗網上販售令人震驚，顯然五角大廈無法掌握武器的去向，也沒有追蹤武器去了哪裡。

事實上美國有線電視新聞網（CNN）4月就曾引述消息人士報導，美國真的不清楚武器送到烏克蘭後去了哪裡，能夠追蹤的方式也相當少。當時一名美國國防部官員表示，在決定提供烏克蘭數十億美元的武器及設備時，拜登政府就考慮到了部分武器可能會流入其他地方的風險，不過現階段，華府認為未能提供基輔足夠武器造成的風險更大。

另外美國保守派智庫卡托研究所（Cato Institute）專注研究軍售的國防、外交政策分析師柯恩（Jordan Cohen）當時表示，大量武器湧入烏克蘭的最大風險是，當戰爭結束或變成長期僵局時，這些武器會發生什麼事，這些風險是是否要提供外國武器的考量因素之一。

例如美國軍援阿富汗數十年，讓他們先後對抗蘇聯軍隊、塔利班，後續包括「刺針飛彈」（Stinger）在內等武器流入黑市，導致美國在蘇阿戰爭後急於找回刺針飛彈，不過最終無法全部取回，2001年美國出兵阿富汗時，部分官員還擔心塔利班可能會用這些武器對付美軍。