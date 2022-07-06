女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結婚16年，當年交往順利僅半年就結婚，兩人多年來也一直讓外界認為感情甜蜜、家庭幸福，不料如今婚變，被周刊爆料正處理離婚官司，回顧過去兩人受訪時暢談感情觀，黃嘉千曾直言對婚姻的底線是不能出軌，但與夏克立結婚後想法變了，「現在對我來講，已經沒有底線」。

黃嘉千爆與夏克立婚變，已在處理離婚官司，稍早她透過律師賴芳玉發表了聲明，對於此事驚動眾人關心，覺得感謝也感到抱歉，表示離婚的決定與過程非常艱難，「這個決定也是很不得已，誠摯不希望因為媒體報導傷及無辜的孩子」，對於家務事占用社會資源，深感抱歉。

過去黃嘉千曾上節目談論婚姻觀念，在《改變的起點》節目中，被問到如何維持婚姻？她表示以前對婚姻的底線，就是另一半不能劈腿，但婚後想法改變了，老公不論有任何的缺點或是出任何狀況，她都要全然接受，「因為他是我選的老公」。

至於跟夏克立結婚後，婚姻的底線為何？黃嘉千表示，要看用什麼樣的方式來讓事情過去，假如真的出狀況，她覺得修復跟另一半的關係才是重要的，如今16年婚姻觸礁走向離婚，回想黃嘉千曾經的婚姻觀，不禁讓人覺得惋惜。