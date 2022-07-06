嘉義縣和睦國小校長陳振興深信教育能翻轉偏鄉學生的未來，老師更能影響學生一輩子。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣和睦國小校長陳振興辦學績效卓越，今年獲師鐸獎肯定。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃馨儀致力於科技跨域課程與無人機教育基地發展，藉由科技及無人機課程來創造偏鄉優勢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

教育部日前公布今年師鐸獎獲獎名單，嘉義縣和睦國小校長陳振興、溪口國中教師黃馨儀同獲師鐸獎殊榮，在溪中擔任歷史老師14年的黃馨儀，當年考正式老師時，因正取考生放棄，讓她備取成為正式老師，珍視得來不易的教職生涯之餘，她努力導入科技跨領域課程，要翻轉偏鄉處境，讓學生更有自信與成就感。

黃馨儀在溪中任教14年，擅長歷史活化教學與跨域課程設計、教學行政領導及校本課程規畫，秉持「成為孩子的重要他人，協助學生發現潛能、創造自我價值、擁有自信的領袖風範」教育理念投入教學，近期更致力於科技跨域課程與無人機教育基地發展，藉由科技及無人機課程來創造偏鄉優勢。

黃馨儀說，14年前考正式老師時，因錄取的考生放棄，讓她備取考上成為正式教師，所以她很珍視得來不易的教職生涯，在偏鄉學校十餘年，看到學生學習態度的轉變，從習得無助到勤學不倦，身為一位翻轉教育的偏鄉教師，她倍感榮幸。

投身教育工作31年的和睦國小校長陳振興，來自嘉義縣布袋鎮過溝庄的務農家庭，因家境清寒，求學期間深受老師協助與鼓勵，從此深信教育能翻轉偏鄉學生的未來，老師更能影響學生一輩子。

陳振興歷經9年一貫至12年國教的課程轉變，除不斷自我精進教學外，也運用擔任嘉義縣社會領域輔導召集人、教育部中央輔導團社會領域諮詢教師等經驗，帶領教師專業成長。

面對行政大逃亡年代，陳振興更以「互助成事，共學成長」理念，形塑校園行政與教學的相互支援與信任氛圍，逐步穩定校務推動節奏，歷年來帶領學校獲得教育部品德教育特色學校、國家環境教育獎優等、能源教育標竿學校銀獎手等各項殊榮，辦學績效卓著。

縣長翁章梁表示，嘉義縣教育面臨少子化、競爭力不足以及城鄉數位落差的困境，感謝教育團隊從事教職盡心盡力、充分發揮專業精神及教育愛、執行教育政策成績卓著，為嘉義下一代開啟無限的可能與希望。