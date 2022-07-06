八德區長新舊任交接，6日舉行宣誓就職暨交接儀式。（陳夢茹攝）

桃園市政府6月29日發布新人事命令，八德區長邱瑞朝奉中選會核定，轉任桃園市選舉委員會副總幹事，遺缺由養護工程處總工程司黃全成接任，6日舉行宣誓就職暨交接儀式。

民政局長陳靜航表示，這次是從工務局借將到八德區公所，新任區長黃全成是國立中央大學土木工程學系碩士，曾擔任市府工務局科長、航空城工程處主任秘書等職務，不僅學經歷背景豐富，具備完整工程專業。

陳靜航指出，黃全成獲獎無數，包括2018年公共工程金質獎個人貢獻獎、2019年國家永續發展獎團體獎、2020年公務人員傑出貢獻獎團體獎及2021年模範公務人員獎等殊榮。希望藉由黃全成的名字作為好兆頭，象徵在地的希望能全部達成，讓八德的建設越來越完備。

「近年八德陸續施作捷運工程、汙水下水道，這是先進國家的指標！」黃全成直呼，他住在八德有30多年的時間，以前從不知道未來會有捷運經過，即便現在民眾會深感交通不便，但待捷運工程完工後對交通一定有大幅改善。

黃全成盤點，八德區內目前有幾個重點工程，包括與市府合作建置充滿生態的大湳森林公園、民眾引領期盼的大鶯豐德交流道。此外，一般道路的瓶頸打通計畫、公園遊樂設施及埤塘公園改善工程等都要再提升，讓市民有更好的休憩環境。

黃全成也預估，八德埤塘公園將啟動一些文化教育活動，將八德埤塘推廣出去，相關的建設及設施會讓民眾充分使用。

轉任桃園市選舉委員會副總幹事的邱瑞朝則說，自己在八德服務近3年，日子過得很開心，黃全成是他在市府的好同事，希望市民多給予鼓勵，而他往後也會在選委會發揮專業，為桃園人民福祉努力。