《正負之間》片尾曲演唱人Amy（中）驚喜現身。（CATCHPLAY＋提供）

4位男主角與百位粉絲搶先全球觀看極秘番外篇。（CATCHPLAY＋提供）

《正負之間》極秘番外篇劇照。（CATCHPLAY＋提供）

原創BL台劇《正負之間》全季十二集已播畢，大結局引發粉絲熱烈討論，但熱度不減，5日林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰4位男主角合體，出席特別放映見面會，驚喜宣布極秘番外篇將於本周上架，番外篇是大結局後的故事，並與滿場觀眾一同搶先看。《正負之間》雙CP人氣不斷攀升，一登場立刻受到粉絲熱情歡迎，4位男主角感動齊聲疾呼：「謝謝各位粉絲的支持，《正負之間》一路走來，能夠有你們的陪伴非常開心，你們永遠都是我們進步的最大動力。」

為了滿足現場粉絲的浪漫要求，雙CP演繹的《正負之間》劇中經典浪漫橋段也成為今日活動最高潮，示範親吻、擁抱、磨鼻子與摸頭親密畫面，引起現場粉絲一陣騷動，掌聲尖叫不斷，令全場觀眾沉醉在《正負之間》的粉紅泡泡浪漫氛圍中。

雙CP也感性謝謝粉絲一路的支持，林上豪說：「謝謝大家今天特地前來參加見面會，看到滿滿的觀眾，我真的很感動！」鄭齊磊幽默表示：「我完全不記得我在番外篇裡面演什麼了？難道是婚禮那一天我喝太醉？」李見騰則說：「看到大家都很喜歡《正負之間》真的很開心！番外篇的內容大家千萬也沒錯過，保證精彩！」

在特別放映見面會中，現場粉絲除了是全球首批觀賞《正負之間》番外篇精彩內容的觀眾之外，片尾曲演唱人Amy亦驚喜現身，現場演唱〈正負之間〉片尾曲現場粉絲，最後，在《正負之間》第十二集擔任特別嘉賓的黃雋智、管麟亦到場支持並與雙CP一起和粉絲互動，讓現場觀眾驚喜連連，直呼：「值回票價！」