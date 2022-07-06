大陸界面新聞報導，中國駐韓國大使館6日消息，駐韓大使邢海明會見韓國新任國會議長金振杓。邢海明轉交了大陸全國人大常委會委員長栗戰書致金振杓的履新賀電，並表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，兩國友好交往歷史源遠流長。建交30年來，兩國各領域交流合作飛躍發展，政治互信不斷提升，經貿合作日益緊密，樹立了不同制度的國與國之間交往的典範。

邢海明稱，兩國相互投資已累計突破1000億美元，去年雙邊貿易額突破3600億美元，疫情前人員往來突破千萬人次。韓國新政府上台以來，在兩國元首的戰略引領下，中韓關係開局總體順利。中國全國人大重視同韓國國會交往。金振杓議長是中國人民的老朋友，在中韓建交30周年之際，中方願同議長一道，積極開展包括兩國立法機構在內的各領域交流合作，謀畫兩國未來發展藍圖，妥處雙邊關係中的敏感問題，推動中韓關係不斷取得新的更大發展。

金振杓感謝栗戰書委員長發來賀電並表示，邢海明大使是他就任議長後會見的第一位外國客人，這表明他高度重視韓中關係。韓中是最主要的友好近鄰，立法機構交流是雙邊關係重要組成部分。韓國國會高度重視韓中關係，願積極支持兩國在政治、經濟、文化等各領域全方位擴大交流合作，不斷深化兩國關係，實現共贏發展。

雙方還就朝鮮半島形勢和共同關心的國際地區問題交換了意見。