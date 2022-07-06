萬事達卡最新發布的「台灣旅遊復甦關鍵洞察 」顯示，有近六成民眾表示，就算旅費上漲也要出國去玩，想要飛出國的心再也關不住！但面對全球機票與旅費上漲，也左右著台灣民眾的出國意願。該調查同時發現，有近八成想要出國玩的民眾表示可以接受最多25％ 的漲幅；而僅有11.2％ 想出國的民眾會因旅費上漲而打消出國的念頭。

根據該調查，台灣民眾的旅遊型態樣貌在與疫情共存下已然出現三大趨勢性轉變，包括：（1）台灣各年齡層民眾跟團出國旅遊意願皆明顯降低，轉向自由行的態勢儼然成形；（2）出國體驗式行程安排需求明顯增加；（3）出國食宿與交通安排，更注重健康安全，傾向選擇可減少接觸的模式，以降低染疫風險。

各國邊境管制降至疫情以來的最低水準，旅客已開始安排離家更遠的旅遊活動。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出：「歷經兩年半的邊境管制，時至今日的與疫情共存，台灣民眾出國旅遊型態樣貌已大不相同。各年齡層跟團出遊的意願均降低，其中以20歲到30歲的年輕世代，跟團意願下滑比例幅度最高，達到70％；過往以家族跟團出國旅行的31歲到40歲三明治中生世代，也有超過四成受訪者表示將從跟團轉向自由行。為了因應民眾新的旅遊型態轉變，萬事達卡全新升級世界卡權益，全面滿足持卡人更重視安全及彈性的需求。」

萬事達卡經濟研究所發布的「2022年旅遊：趨勢與轉變 」全球報告指出，自今年初開始，國際休閒旅遊和商務旅行已增溫，短程國際休閒旅遊快速成長，相較新冠疫情爆發以來，今年2月開始，短程國際休閒航班的預訂量開始成長；到4月底為止，短程國際休閒航班的預訂量更較2019年高出25％。中程國際休閒航班的預訂情況也相仿，比2019年的水準高出27％。但受遠距居家辦公模式影響，商務旅行之復甦較休閒旅行為慢，但根據萬事達卡經濟研究所的數據顯示，商務航班預訂量自今年3月也首次超過2019年的水準。

根據萬事達卡「台灣旅遊復甦關鍵洞察」顯示，未來台灣民眾出國玩，在食宿與交通安排方向，更加重視健康安全，並傾向選擇可以提供更多數位化及減少接觸的服務。近七成台灣民眾表示會改變出國旅遊時的飲食習慣，不僅更願意品嘗在地美食，還會選擇更安全的用餐環境。同時，台灣人出國旅遊住宿與交通安排也更注重社交距離，58％ 民眾將會改變交通模式，包括選擇直航航班以更快抵達目的地或是自駕旅行減少接觸來降低染疫風險。在住宿的選擇上，相較於過去選擇背包客棧等共用空間多的住宿環境，36.7％ 民眾希望擁有更多獨立空間。此外，也有33.2％ 想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿。

該調查也發現，63.1％ 的民眾會比之前出國買更多，為親友與自己「多囤貨」一些當地必買品，其中保健品、生活用品與美妝品為台灣民眾出國囤貨最愛的品項，有51.2％ 民眾想要購買更多保健食品或藥品。

儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，但該調查數據也指出，仍有23.4％ 的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，就算台灣邊境開放，未來一年內也只想在島內旅遊，並以花東及離島等親近大自然的地方為主要旅遊景點。為了降低接觸風險，自駕出遊的比例也相較疫情前大幅增加26.3％。