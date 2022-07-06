一名17歲少年在IG擁有千名粉絲，他倚靠高人氣幫線上博奕遊戲平台「打工」，招攬粉絲到網站開版下注，短短3個月進帳2萬7000元，高雄市警局少年網路巡邏時，循線到少年家中逮人，少年見員警上門才知道闖下大禍。根據少年警察隊統計，高雄今年與去年同期比較，賭博案增加，警方將加強宣導。

高雄市少年警察隊調查，一名17歲的少年在友人介紹下擔任線上博奕遊戲平台「代理」工作，由於他IG粉絲超過千人，平時他在限時動態PO出大疊千元鈔票，並附上文字寫上：「輕輕點又是一天正常人的薪水」、「以小博大」、「贏好就出」、「一夜暴富的機會只有一次」，以吸睛話術招攬好友、粉絲到博弈網站開版或下注，他也可從中抽成。

除了協助玩家儲值開版進入遊戲外，他也會針對沒有時間或手氣不好的玩家提供進行線上「帶操」服務，每次收取服務費500元至1000元不等。據少年向警方表示，經營線上博弈代理及帶操工作約3個多月，每月大約獲利9000元。警方循線到該名少年家中逮人，少年見員警找上嚇得不知所措。訊後依賭博罪移送高雄少年及家事法院審理。

警分深入調查發現，該線上博弈平台與一般的娛樂線上手遊相類似，提供玩家閒暇時間可以在線上進行百家樂、撲克牌及輪盤等線上博奕遊戲，並打著「無經驗可」、「輕鬆獲利」、「被動收入」等口號讓青少年經營所謂的「代理」。

根據少年隊統計，2022年上半年相較2021年同期比較，賭博案類多增加2案；去年上半年0案，今年上半年目前已2案。由於正逢暑假，少年隊已針對少年部分加強宣導線上博弈危險性及觸法風險。