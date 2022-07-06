新北一名孫姓男子去年酒後前往便利商店，未依規定配戴口罩而遭店員勸導，孫男竟一氣之下拿起玻璃罐裝啤酒，朝店員臉上砸去，還徒手把收銀機螢幕拔毀。新北地院審結，依傷害等罪，應執行其拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢警調查，55歲孫姓男子2015年間犯下恐嚇、搶奪等罪遭判刑，於2018年間出監，但孫男2021年6月間前往新北某間便利商店未戴口罩，不滿陳姓男店員勸導，孫男惱羞成怒，從商品架拿出1罐玻璃瓶裝啤酒朝店員臉上砸過去，害店員頭皮腫起，店內微波爐也遭砸毀，事後孫男還徒手拔起收銀機螢幕。

檢警偵訊時，孫男辯稱當日喝太醉，不記得發生什麼事情，但檢方根據陳姓店員證詞、便利商店店內監視器畫面、醫院驗傷單等證據，認定孫男罪證，依傷害等罪將其起訴。

新北地院法官指出，孫男為成年人，遇上事情不以理性面對，對店員施暴還毀損店內設備，欠缺尊重他人身體與財產的觀念，審酌其犯後坦承犯行，態度尚可，有前科等一切情狀，依傷害罪，處拘役40日，又犯毀損他人物品罪，處拘役20日，應執行50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！