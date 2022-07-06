女孩們經期來臨時總伴隨著下腹痛、水腫等困擾，但沒想到大陸一名30多歲的陳姓男子，每個月居然也有相同的煩惱，甚至長期遭受到「周期性血尿」所苦，就醫後才發現原來是月經，他的體內甚至還有子宮等女性生殖器官，讓陳男錯愕不已，最後在醫師的幫助下，終於還給他一個男兒身。

據《頭條新聞》報導，33歲的陳男在旁人和自己的心中，一直是個不折不扣的男子，青春期時曾因為「尿道下裂」，導致小便出口異常開刀接受治療，但沒想到往後每一個月都出現短暫血尿的情況，伴隨而來的下腹痛，最嚴重的時候一痛就是4小時，嚇得他趕緊求助醫師，當時被判斷為急性闌尾炎處治，但血尿與腹痛的狀況卻仍然持續，困擾他有20多年之久。

讓人意外的是，去年陳男再度到醫院檢查，居然被告知自己的染色體性別是女性，「困擾他多年的血尿和腹痛，事實上是月經來潮所致」。陳男最後找到廣東省婦幼保健院婦產科主任羅喜平幫忙，經過一系列精密的檢查後，發現陳男體內的雄性激素偏低，反而是雌激素和卵巢功能和一般女性無異，判定為「真兩性畸形」患者。

醫生指出「真兩性畸形」患者是極為罕見的疾病，其實對患者身體影響不大，主要是對心理的影響，容易產生自卑感。不出所料，陳男經過30多年的身份認同，也無法接受轉變成女性，強烈要求醫生切除女性生殖器官。

醫生評估後，決定幫男子開刀摘除女性生殖器官，還他男兒身（圖/擷取自微博）

雙方經過反覆溝通，也啟動全院多學科會診（MDT）討論，組建綜合治療團隊，最後決定尊重患者意願，成功摘除子宮和卵巢等生殖器官。醫師透露，患者目前只剩下男性生殖器，可以回到正常的生活，惟病症特殊，他的睪丸並沒有生精功能，也無生育能力。