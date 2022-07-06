台南都會區北外環道路第二期新建工程從6月30日起封閉安南區府安堤頂道路及郡安路三段施工，前往南科園區的汽機車全都改行安通路二、三段，導致和順工業區尖峰時段大塞車，廠商怨聲載道。議長郭信良邀集相關單位會勘討論後，初步規畫將採汽機車分流方式改善，正進一步研議中。

和順工業區廠商協進會理事長陳文祥表示，自從封路後，和順工業區從下午5點半塞到6點半，最長曾塞車長達2公里，原本短短5分鐘的路程，得花上20分鐘；上班時段的車流量也大增，廠商們都苦不堪言。

昨天下班時段，郭信良特地邀集營建署南工處、水利署六河局、市府交通局及水利局、陳文祥與當地多位里長前往現場會勘，希望協商出汽機車分流的方式，讓機車可以從彩虹橋走自行車專用道銜接台江大道一段，不要進入和順工業區。

郭信良指出，府安堤頂道路及郡安路三段道路封閉施工，市府規畫的替代道路為鹽水溪南岸堤防道路、安和路、台1線中正南、北路等，但龐大的車流卻從只有12米寬的安通路二段進入和順工業區後，再經台江大道轉往南科園區，導致與在工業區出入的貨櫃車爭路，經常險象環生。

郭信良強調，南科就業人口已超過8萬人，許多通勤民眾原本利用堤頂道路進出南科，但因堤頂道路並不寬敞，交通事故頻傳，市府爭取中央補助辦理北外環道路第二期新建工程原是好事一件，但在封閉道路前，應該更縝密地考慮周邊交通疏導，才不會引發民怨，甚至造成交通安全疑慮。

經討論後，初步決議將請交通局在尖峰時間將號誌延長至100秒；水利局則盡快完成現有的再生水管線埋設工程，並補強彩虹橋的載重力，讓機車可以從彩虹橋走自行車專用道銜接台江大道一段。

營建署南工處表示，將全力協助封路期間相關的交通維護措施及人力；水利局也說，彩虹橋自行車橋相關荷重將請原設計公司提供，另自行車橋的曲度、寬度及橋面鋪面是否符合機車通行？也將與施工單位及交通局現勘討論改善方案。