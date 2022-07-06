基本工資審議委員會將在第3季舉行，勞動部長許銘春今(6)日表示，疫情下內需產業受到嚴峻考驗，審議委員會除了討論薪資漲幅外，若要比照去年補貼受影響產業，不排除有這樣的可能。

許銘春今日於Yahoo TV「齊有此理」接受專訪，尤其針對通膨下基本工資漲幅等做出說明。

許銘春表示，基本工資已經連6年調升，去年月薪漲幅5.21％、時薪約5％，但受物價通膨影響，整個調幅感覺起好像沒什麼，然而基本工資就是要照顧勞工和保障實質購買力，各界對第3季的基本工資審議都相當期待，這部分屆時會由勞、資、政、學等代表共同討論。

許銘春進一步解釋，至於要調漲多少，基本工資審議委員會將根據CPI、GDP等各種經濟數據，以及當下經濟社會狀況來考量調幅，2020年新冠疫情剛起來，如果沒有調漲大家也不會說什麼，但那時還是象徵性調漲一點，也象徵政府照顧勞工的態度。

許銘春說，雖然去年經濟成長率達到6.28％，但那是科技業和製造業等出口所致，內需產業依舊很慘，不調漲也說不過去，因此去年是首度基本工資審議委員會要求附帶決議補貼內需產業。

許銘春強調，即將召開的基本工資審議會除了討論基本工資調漲外，假如委員認為應比照過去補貼受影響產業，到時候就看大家怎麼討論，但不排除任何的可能。