環保署7月1日起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖商店須提供消費者自備環保杯折抵5元的價差優惠，宜蘭縣環保局為配合環保署政策、鼓勵民眾響應，祭出為期2個月的抽獎活動，童玩節園區折抵還加碼到10元。

宜蘭縣環保局指出，為減少一次性塑膠杯產生，讓民眾養成自備、重複、少用的習慣，宜蘭縣率全國之先，配合環保署全民一起減塑、減廢政策，推出「宜蘭縣自備環保杯宜起抽大獎活動」。

環保局表示，民眾自備環保杯至縣內連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場購買飲料，除享業者提供折抵5元價差優惠外，在環保局官網及FB粉絲專頁掃描QR碼，登錄發票交易明細資料，還可參加抽獎活動，今年7月1日後的交易明細皆具抽獎資格。

獎項包含最大獎65吋液晶電視，以及宜蘭縣環保標章旅館住宿券、折價券、餐券等獎品，活動期間自即日起至8月31日止，為期2個月，活動詳情可至環保局官網及環保局FB粉絲專頁查詢。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣適逢暑假觀光旺季，時值大小朋友引頸期盼的2022宜蘭國際童玩藝術節舉辦期間，將有大量遊客前來，民眾在童玩節園區購買飲料自備環保杯更享有好康優惠達10元，期盼縣民、業者攜手減塑愛地球，一起守護宜蘭好環境。