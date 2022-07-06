女星范筱梵以《麻辣鮮師》中「小孟」一角竄紅後，2011年就與廣告商老闆Bosen結婚，並搬遷到泰國曼谷定居。近日范筱梵再度搬回台灣定居，就被偷拍到她帶著自家兒子和友人出遊的畫面。范筱梵也在臉書上發文回應道:「我神經有時候很大條根本不會發現有偷拍。」更提到2018年老公被爆出與裸女共浴一事。

結婚11年的范筱梵曾因老公與他人鹹濕共浴的傳聞驚傳婚變危機，甚至還在去年愚人節發布貼文寫道:「從今天起，請叫我范小姐，洋洋、軍軍的媽媽。」被認為是在表明已回歸單身。但據傳目前范筱梵與老公的婚姻狀況似乎已重歸於好。

而在今日被媒體偷拍的貼文當中，范筱梵也大方回應Bosen多年前的鹹濕共浴傳聞，開玩笑地表示:「澡已經在很多年前洗完了，可以不用再寫了好嗎！？（除非又去洗了，只是我不知道～喂🤣）」面對爆料往事，Bosen先前也澄清過不雅影片全部都是「移花接木」。

范筱梵對於被偷拍非常無奈只好自嘲。（圖/笵筱梵FB）

范筱梵也幽默的向媒體喊話，：「既然都拍了照片選好看一點的拜託。」並提到「知道你們很關心我，我就多咬幾口蘋果以表謝意囉！」似乎在暗指某間同業媒體。但在貼文下方，網友依舊力挺表示「妳都沒變」、「想太多！根本又美狀況又好」，更有網友幽默說道:「只好我們約下次一起洗，蓋掉這個舊新聞囉。」讓范筱梵哭笑不得。