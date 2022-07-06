民進黨雙北市長提名備受關注，民進黨祕書長林錫耀被問到是否在7月17日全代會前提名底定表示，照目前的進度看起來還不錯；黨主席知道時間接近，緊鑼密鼓，至少個人覺得，應該在這樣的進展下，全代會應該可以把人選搞定。

至於最近網路瘋傳，民進黨執行會議有一份屠龍計畫；林錫耀說，內容他沒有仔細看，但有看到已有人傳這份資料，明顯就是假的，居然525就可以預測陳時中6月確診，很荒唐，陳時中有沒有確診也不是毫無症狀，沒有人可以計畫到什麼時候生病。

此外，對於前副總統陳建仁這麼優秀的人，是否有與他談過？林錫耀表示，他什麼都可以講，就是沒辦法針對特定對象作回答。任何可能人選，他們都很重視，都會認真的去徵詢、評估、溝通。

他強調，至於沒有約詢誰，有些媒體有曝光，沒曝光的還更多勒，媒體寫過、想都沒想過的人，都有非常密集的在做徵詢和溝通，想辦法說服他進或退，要做好這個工作。

至於前幾天立委羅致政叫選對會不用在考慮他，似乎頗有抱怨，是否新北人選排除立委層級？他說，他沒有聽到抱怨，他們隨時都在聯繫，手機電話很方便，不一定要見面。

他說，的確5月份時他曾經徵詢過羅的意見，當時羅的確表達願意扛起重責出征，老實說，只要認為有可能的，或者公開表態過的，都會面對面徵詢其意願，也許時間不如所想的，可以那麼快，整個過程就是這樣而已。

至於是不是有另外人選？他說，民進黨選對會已經連續兩週都有召開，不是說主席說哪個人選就沒意見通過，是很深入一一討論，任何可能人選都是前徵詢協調做好，選對會也會逐一深入充分溝通，最後有共識就提出來。經過這樣的過程，中執會也覺得人選適當。

他強調，照目前的進度看起來還不錯，上次回答沒有設定時間表，疫情關係的確有放慢趨勢，但這兩三個禮拜看起來，他身為選戰幕僚長，希望全代會前把它搞定。