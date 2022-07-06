太子表演藝術團為今日記者會進行開場表演。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

竹塹中元城隍祭是新竹人重要宗教盛會，去年因疫情取消，今年將復辦，並於7月28日登場，延續福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤4大活動，其中「夯枷解厄」過去較少人報名，但在新竹市政府與都城隍廟聯手扭轉刻板印象後，每次都有上千人次參與。

今年是新竹市政府第7次與都城煌廟合作，舉辦竹塹中元城隍祭，祕書長陳章賢、城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞6日上香，記者會上太子表演藝術團開場演出、藝人楊繡惠獻唱，為今年活動揭開序幕。

4大活動當中，夯枷解厄近年十分受到民眾歡迎，廟方指出，年輕人往往對扛「夯枷」，存在著「戴上夯枷像是罪犯」的刻板印象，過去每年只有不到20人參與。

不過，自從與市政合作舉辦城隍祭，逐漸扭轉刻板印象後，如今已有超過上千人次參與，鄭耕亞也說，夯枷是象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，邀請民眾來一同參與一年一度的宗教盛事。

陳章賢說，新竹市雖然是座小城市，但有科學園區、5所大學，以及深厚歷史文化，舊城區古蹟密度相當高，其中，都城隍廟最為重要，不只廟宇位階最高、區位重要、更有270多年的悠久歷史。

市府民政處指出，今年共有4大活動，7月28日當天有「福門大開，神鬼啟航」；29日「揪團夯枷，消災解厄」活動已開放現場與網路報名；8月10日有「查夜暗訪，祈福平安」；8月12日「城隍威巡，遶境賑孤」則是重頭戲將有定點式表演。

除了4大活動外，民政處指出，遶境賑孤在都城隍廟內也會有擲筊送好禮活動，只要向城隍爺誠心擲3杯聖筊，就能獲得今年竹塹中元城隍祭的精美禮物。