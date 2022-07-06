澳洲央行在周二再度升息50個基點（2碼），經濟學家表示，接連升息對澳洲房價、家庭支出與住房投資量造成的衝擊可能打擊消費者信心，並使澳洲經濟陷入衰退的可能性升高。

為了抑制持續高漲的通膨，周二澳洲央行連續第3個月調升基準利率，同時也是連續第2個月升息2碼，將其現金利率調升50個基點，至1.35%。加上5月升息25基點、6月升息50個基點，該央行今年已累計升息125個基點，創下1994年以來速度最快一連串升息。

澳洲央行並表示未來幾個月將有更多升息動作，即使經濟可能因此放緩。此番表態強調其對抗通膨的決心。

AMP澳洲資深經濟學家Diana Mousina在接受媒體訪問時表示，各州首府房價將在2023年「從高峰掉到谷底」，跌幅介於15%～20%，這樣的跌幅將對澳洲家庭帶來「巨大打擊」。

RBC Capital Markets首席經濟學家Su-Lin Ong表示，她預期澳洲房價將急劇下挫19%，可能對該國消費者信心造成相當巨大的打擊。但她也表示，這個預測的房價跌幅還不到2019年以來這3年內房價漲了近40%的一半。

Corelogic研究部門總監Tim Lawless在上周出具的報告中指出，考量到通膨可能居高不下，利率料將因此大幅上揚，澳洲房價可能加速下跌，而下跌的情況也將變得更加普遍。

Capital Economics澳洲和紐西蘭資深經濟學家Marcel Thieliant表示，利率升高可能削弱住房投資，明年可能使澳洲經濟接近衰退。

野村證券表示，隨著央行採取激進手段收緊貨幣政策，明年美國、歐元區、英國、日本、南韓、澳洲和加拿大可能陷入經濟衰退。尤其是澳洲、加拿大和南韓等幾個中等經濟體在經歷了由舉債點燃的房市榮景後，一旦升息引發房市泡沫破滅和去槓桿效應，這些國家的衰退程度可能超乎預期。