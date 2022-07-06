桃園市小農手匠協會與新住民合作開發異國料理，以多元農業發展多元飲食文化。（小農手匠協會提供／呂筱蟬桃園傳真）

許多小農自產自銷因缺乏通路農產品銷售碰到困境，桃園市小農手匠發展協會因而成立，協會在中壢區市郊租下土地與閒置紅磚屋打造小農基地，近期與桃青農花卉組合作，輔導受疫情影響生計的花農，轉作高經濟收益的香草植物，同時與東南亞新移民合作香草料理應用，透過多元作物發展出多元飲食，讓農業開出新的花香。

小農手匠協會總幹事郭于倩表示，許多小農耕作出發點都是友善土地，與擁有專業技術的手工藝職人們的共通點，就是大家多半專注在自己會做的事情，卻缺乏產品包裝與行銷通路等，但是因為賺不到錢，可能因此放棄，協會2021年成立目的就是希望幫助這些小農與手匠，先建立品牌後也希望透過這個平台讓大家的產品能有曝光度進入市場，目前有的產品已被百貨公司相中進駐銷售，另外也與天光雜貨店、團購業者合作販售。

郭于倩也說，協會今年在中壢市郊租下一塊地與閒置多年的紅磚房，鄰近區域有菜園，感覺就像城市中的世外桃源，花了5個多月時間整理，以維修代替拆除，全新的基地近期開幕後，希望成為小農與手匠職人交流平台。因為自己是桃青農成員之一，在地中壢區又有許多新住民與移工，想到他們習慣的東南亞飲食屬於重口味，常使用到的香草多屬進口價錢高又不新鮮，於是近期開始試種香草，並與新住民們合作，開發各種色香味俱全異國料理。

她也說，許多新住民嫁到台灣來，很想念家鄉美食，而南桃園地區又以客家族群居多，與長輩們的飲食習慣有不小的差異，未來也期盼繼續與新住民團體合作，並將這些特色東南亞料理送到關懷據點等單位邀更多長者一起品嘗，讓多元農業與飲食文化可以深根桃園。