BA.5來勢洶洶，台南市長黃偉哲呼籲民眾完整接種疫苗。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增2902例，市長黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心今天公布，台中已有2起BA.5變異株本土病例，鑒於BA.5感染力比BA.2更強，對疫苗穿透性也強很多，他呼籲民眾絕不能輕忽，一定要完整接種疫苗及做好防疫，不要拿自己的健康開玩笑。

台南市衛生局長許以霖指出，首批Novavax疫苗8日將送抵各縣市，台南市獲配發3萬劑，衛生局規畫將從9日至17日開打，市民可透過「台南打疫苗」系統預約Novavax COVID-19疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑（第3、4劑）都可供預約。

黃偉哲說，今天中央流行疫情指揮中心公布中部已有2起BA.5本土案例，他說，Omicron BA.2造成全台300多萬人感染，BA.5感染力比BA.2更強，對疫苗穿透性也強很多，呼籲民眾不能輕忽，也一定要打疫苗。

他也把BA.5比喻為較強的子彈，而疫苗如同防彈衣，如果有穿防彈衣，即使碰到較強的子彈雖還是會穿透，至少能減少子彈衝擊，降低殺傷力。

他也呼籲家長趕快讓孩子接種第2劑疫苗，「下一個颱風還沒到，一個颱風已經走了，要趕快把房子修繕得堅固一點，抵抗下一個颱風」，他說，現在BA.4、BA.5進來了，要趕快完善孩子免疫力，以免到時候造成更大流行。

許以霖說，即日起開放市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax COVID-19疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑(第3、4劑)都可供預約，接種期程為7月9日至7月17日。

此外，首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗也已抵台，中央預計7月21日發放各縣市，提供6個月至5歲幼兒接種，許以霖說，中央若有確切撥補疫苗期程，將配合盡速開放施打。