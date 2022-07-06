台北國際夏季旅展即將登場，台北美福大飯店推出多款餐券優惠，首推餐檯菜色全新升級的「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起，以及可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，每券51折2800元起可品嘗米其林一星的台菜美味。

台北美福人氣自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。高人氣的下午茶擁有豐富多樣的甜點區，還有爐烤現切牛排與時令海鮮區，「平日下午茶餐雙人券」每張優惠價1760元，可選擇於早餐或下午茶餐兩個餐期擇一使用，購買一套五張單人券可享7折優惠，靈活使用每人850元。

午、晚餐期菜色全面升級，並將位上主餐回歸自助餐檯區，多樣化的海陸鮮食輪番供應，並不定期更換菜色。包含榮獲米其林一星的米香台菜、脆皮櫻桃鴨、板煎和牛及生蠔等，多款鮮食美味豐盛上桌。

而深受大眾喜愛的日式料理區，也推出升級版美食，如炸蝦天婦羅、干貝握壽司等，晚餐期間更加碼提供多款現做炙燒料理及手捲等餐點。小農蔬菜麵食區除了主推美福愛熟成牛肉麵這款招牌商品外，另新增和牛肉丸及和牛肉燥拌麵；飲品區也在午、晚餐期新增沁涼生啤酒暢飲。

館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張2990元，一券在手，用美食暢遊世界，可品嚐到價值最高達5500元的頂級美味，折扣高達54折！一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張2800元。

選擇周末或連續假期來大直入住奢華五星飯店，購買「行政客房一泊一食雙人券」，優惠價5200元，即可入住價值16170元的頂級客房，下殺32折。熱愛美食的消費者亦可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以39折的優惠折扣帶走價值20570元的餐宿好康，旅展價每張7999元，盡享夏日美好。