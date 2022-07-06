文／潮健康

突然耳鳴不止小心事態嚴重。（示意圖／Shutterstock）

突然耳鳴不止小心事態嚴重。醫師提醒，耳鳴是身體的警報器，當身體有病菌入侵引起發炎反應時，可能衝擊內耳、產生耳鳴。但若出現單側耳鳴且聽力持續受損時，必須趕緊就醫，尤其成人發生中耳積水或中耳炎時，恐與癌症有關。近期就有20多歲的年輕男性因單側耳鳴求診，發現是中耳積水，進一步檢查確診是鼻咽癌。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙表示，耳鳴原因眾多，但若出現單側耳鳴且有持續性聽力受損時，務必及時就醫。他表示，危險性的耳鳴主要有3類，一是器質性的問題如聽神經瘤，聽力會逐漸變差；二是中耳積水的耳鳴，可能與鼻咽癌有關；三是焦慮症、恐慌症等精神科疾病有關的耳鳴。

另有少數病人受「搏動性耳鳴」困擾，賴仁淙說明，搏動性耳鳴的病人會聽見「呼呼呼」與心跳同步的耳鳴聲，有可能是動脈瘤或與靜脈竇病變有關。曾有懷孕病人因搏動性耳鳴造成嚴重失眠，檢查後才發現是孕期荷爾蒙波動造成乙狀靜脈竇骨壁缺損，手術後才順利改善耳鳴。

賴仁淙表示，急性耳鳴原因相當多，新冠病毒可能傷害呼吸道、耳咽管，造成鼻竇炎及耳鳴症狀；「耳鳴是在保護聽力，不是傷害聽力的原因，這個觀念最重要，」身體發炎反應消退，防衛機制啟動完成，急性耳鳴約9成會在3個月內消退，只要妥善治療，永久聽力受損機率不高。

慢性耳鳴與睡眠、情緒有關的比例相當高，賴仁淙指出，除了內耳疾病如梅尼爾氏症之外，最常見的慢性耳鳴原因包括：男女性更年期荷爾蒙不足、肥胖、睡眠呼吸中止症、偏頭痛、焦慮症或憂鬱症，病因往往不一而足。

賴仁淙提醒，耳鳴如同疼痛是身體的警報器，其原因錯綜複雜，平時可多接觸大自然聲音、適當放鬆心情、改善睡眠品質。在急性期時可先給予鎮靜助眠藥物，讓病人睡眠轉好，再找出根本原因。

本文經授權轉自：潮健康的耳鳴是新冠後遺症？ 他中耳積水竟是「鼻咽癌」！ 3大危險耳鳴要當心