灰熊新人王後衛莫蘭特（Ja Morant）最近轟動了一家餐館，他在用餐後留給女侍500美元小費（新台幣14911元），讓她驚訝不已。女侍不認得莫蘭特，問他說：「你究竟是誰啊？」莫蘭特回答：「我是黑耶穌。」那女侍猜到說：「你應該是什麼足球或職棒球員吧？」莫蘭特回答是籃球，女侍還問他會不會去打NBA。

If you’re a Grizzlies fan and don’t follow Ja Morant’s videographer @shotbynie you’re missing out. The YouTube channel he runs is excellent. I’ll share a link below to subscribe.



Here’s a clip from the recent vid of Ja tipping a waitress $500. Amazing. pic.twitter.com/33GI81k4oI — Drew Hill (@DrewHill_DM) July 5, 2022

莫蘭特故意不馬上說出來，經過同桌友人幫忙解釋，女侍才知道眼前這位不但是NBA球員，而且就是今年季後賽英勇善戰的灰熊主將莫蘭特。女侍當場驚喜地尖叫，她其實知道莫蘭特，只是沒認出本人（髮型和場上不太一樣）。

2020年5月疫情相當嚴峻的時候，餐飲業大受打擊，德拉蒙（Andre Drummond，當時還在騎士）在佛州的一家餐館給出1000美元的小費（只吃了164美元的菜）。那位幸運的女侍並不認識德拉蒙，她只是在拿到結帳單之後感動落淚。

另一位以給小費出名的是傳奇球星皮朋（Scottie Pippen），差別在於他是以吝嗇出名。根據巴克利（Charles Barkley）以及媒體流傳的故事，皮朋還被餐廳起了一個難聽的綽號「無小費的皮朋（No Tippin' Pippen）」。2000-01球季皮朋效力拓荒者時，曾到明尼蘇達的運動酒吧去看拳賽，講好要幫店家支付750美元轉播費，結果拳王路易士（Lennox Lewis）三兩下就把對手KO，皮朋覺得吃虧而不爽付錢，討價還價之後才給了一半。