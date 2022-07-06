中市張姓男子在網路佯裝國中女學生，與國中小少女交往，暢談女性及性等話題，並引誘3名少女自拍猥褻姿勢、裸露私處等照片，傳給「她」觀覽，甚至恫嚇傳照給家長進一步索求更火辣影片。張男辯稱性傾向喜歡年幼未成年，但經精神鑑定並無精神障礙及戀童症，法官以引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪判刑6年6月，可上訴。

已結婚生子的張男，在網路佯稱少女降低少女網友的防備，與少女暢談性話題，並指示、勸誘少女自拍裸露及猥褻影像傳送給「她」觀覽。

張男於2020年4月間騙到13歲少女5張裸露猥褻照，他在同年5月間將此批照回傳給少女，恫嚇拍攝更火辣影片，否則「就自己跟廣大的鄉民解釋」，「等別人手上都有時，我再刪我的吧」，還恫嚇要傳照給少女的母親。所幸，少女拒絕配合而未遂。

去年2月間，張男再故技重施，誘騙12歲少女提供自拍裸露猥褻照4張；同年5月至7月間向11歲少女詐稱要介紹哥哥給她認識，引誘她傳送猥褻照2張。其中，2名被害少女家長發現報警，警方到張男位於中市住處搜索查獲。

張男的辯護律師辯稱，張男因精神障礙或心智缺陷，導致辨識行為違法能力減低，請求法官送精神鑑定，得減輕其刑。

台中地院法官囑託中國醫藥大學附設醫院進行鑑定，結果認定，張男違法並未受精神障礙及心智缺陷影響，雖他辯稱性傾向喜歡年幼、且未成年者，但鑑定結果，他的性傾向無侷限年紀及性別，沒有特殊年紀偏好，且尚可與成年女子結婚生子，並不符合戀童症。

法官採信精神鑑定結果，以張男涉犯3次引誘使兒童、少年製造猥褻行為的電子訊號與1次脅迫使少年製造猥褻行為的電子訊號未遂，判刑6年6月。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。