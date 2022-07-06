「111年度吳鴻麟先生紀念獎學金」6日在桃園市政府舉行頒獎典禮。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

「111年度吳鴻麟先生紀念獎學金」6日在桃園市政府舉行頒獎典禮，桃園市長鄭文燦、前桃園縣長吳伯雄與吳志揚父子及呂秀蓮現身參與。5千萬元的獎學金在頒發30多年、獎掖4000多名學子後，於2020年劃下句點，教育局透露，經初步詢問基金會有意延續舉辦，不過相關規則、經費來源還有待細部討論。

市長鄭文燦表示，吳鴻麟先生紀念獎學金為前縣長吳鴻麟為回饋桃園所設置，時任桃園縣長的吳伯雄將獎助學金基金擴大至5000萬元，以孳息做為獎學金，但近年利率下降，已於2020年用盡，尚餘40多萬元餘款，身為伯仲文教基金會董事長的吳伯雄仍盡力支持，今年恢復辦理共有50名大專生、101名高中職學生獲獎，頒發金額高達202萬元，採現場與直播並行方式辦理。

吳伯雄說，吳鴻麟先生紀念獎學金至今超30年，除紀念父親吳鴻麟外，更希望傳承父親終身關心教育的志願報答養育之恩，許多20、30年前獲獎的學生已成為博士、教授，這是令他最欣慰的事。疫情讓不少家庭的經濟受到影響，有些孩子沒辦法讀書，但他相信只要給孩子很好的教育機會，他們一定有能力站起來奉獻社會。

教育局說，往年固定有150名學生獲獎，其中高中生50人每人頒發2萬元、大學生100人每人頒發1萬元，其餘開放特殊才藝學生申請，只要設籍桃園滿6個月以上，就讀國內高中以上學生都可申請。經初步詢問，基金會有延續辦理的意願，不過申請規則、經費來源等都還有待細部討論。

這次獲獎的151名學子中，就讀新興高中的學生蕭晏庭是2022年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽代表隊的潛培選手，雖然艱苦的訓練與運動傷害曾讓他萌生放棄的念頭，但仍堅持到底；就讀平鎮高中的曾之云則是美術比賽常勝軍，她的作品「濕地風情展新藝」今年獲得全國學生美術比賽平面設計類高中職普通班組特優，3度獲得特優殊榮。