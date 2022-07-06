林務局羅東林區管理處在宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路旁的排水溝集水井中，設置簡易逃生通道，讓野生動物們有安全行走的路。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林務局羅東林區管理處在宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外道路旁的排水溝集水井中，設置簡易逃生通道，讓野生動物們有安全行走的路；為觀察此通道野生動物是否可通行時，從架設的自動感應式紅外線攝影機，拍到牠們面對鏡頭的萌樣，外界笑稱攝影鏡頭是動物們打卡點。

太平山遊樂區為國內熱門遊憩景點，其聯外道路宜專一線的車流量逐年增加，為維護道路邊坡穩定及行車安全，在路旁增設不少排水設施，壓縮了動物行走空間，而且早期水溝裡設有收集枯枝落葉塵沙的陰井（集水井），因井有3米高，如有動物掉到裡面，將導致動物們無法脫困，可能會餓死或淹死。

故在排水溝集水井中，利用舊有的步道木板，架設簡易逃生通道，協助動物們誤入集水井中，可順利透過階梯達到牠們逃生的目的，且下邊坡相對平緩的狀態下，動物們也可透過林道下方的箱涵或涵管，往來於兩側的山坡。

羅東林管處為確認此種通道型式的可行度，在已完成的動物通道附近，架設10處的自動感應式紅外線攝影機，以記錄動物使用的狀況。

歷經2個月的拍攝影像紀錄中，發現有逾20種的物種使用超過50餘次逃生通道，包含斯文豪氏赤蛙、食蟹獴、台灣竹雞、白鼻心、長鬃山羊、麗紋石龍子及超萌黃喉貂等，都到攝影鏡頭前「打卡」。

林管處表示，將透過自動感應式紅外線攝影機，蒐集不同物種的使用頻率，以作為未來持續辦理各類動物通道，或該類型通道改進的重要參考依據，持續進行後續生態友善改善工作，給動物們安全回家的路。