根據TrendForce最新「2022全球車用LED產品趨勢與區域市場分析」報告指出，儘管2022年車市需求受俄烏戰爭及大陸疫情反撲衝擊而有所下滑，但隨著LED頭燈滲透率提升，加上智慧型頭燈、標識燈(Logo Lamp)、智慧型氛圍燈等先進技術的發展，仍支撐2022年車用照明市場需求。

同時，受到塑料成本飆升的影響，車燈產品價格有機會持平甚或調漲，故TrendForce預估，2022年全球車用照明市場產值有望達326.8億美元，年增4%，而前五大國際車燈廠商分別為Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，其2021年合計市占率已達65%。

不論是傳統車廠或電動車廠近年積極提升LED頭燈滲透率，透過提升產品差異化藉以穩固並提升市占率，據TrendForce調查，2021年全球LED頭燈滲透率於乘用車已達60%，其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%，預計2022年將分別提升至72%與92%。

從技術面來看，智慧型頭燈中的自適應性頭燈(ADB Headlights)技術眾多，現階段以矩陣式(Matrix LED)搭配12~100顆LED做為主流設計，透過單獨控制的高性能LED，擴大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間，實現更好的道路照明。同時，無眩光遠光燈(Glare- Free High Beam)也減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。

自適應性頭燈市場滲透率於2022年僅為3.2%，隨著各國對於自適應性頭燈法規漸趨於完善，Micro LED像素陣列(Micro LED Pixel Array)導入自適應性頭燈，能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至1萬~3萬顆像素點，當LED像素點越多，愈能彈性調整照射區域，以增加行車安全，並以此滿足各區域市場法規的需求，有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。預期於2026年自適應性頭燈市場滲透率將有機會達到13.2%，進而帶動2026年整體車用照明市場產值達到394.96億美元，2021~2026年複合成長率為4.7%。

此外，觀察2021~2022年重大的合併與收購案件，如Faurecia收購Hella合併成立Forvia；Plastic Omnium收購AMLS(艾邁斯歐司朗汽車照明系統；Automotive Lighting Systems GmbH)以及VLS業務；皆有助於Forvia與Plastic Omnium整合車內照明、機構件、車內顯示與感測元件以因應先進駕駛輔助系統、自動駕駛發展趨勢。長期來看，車用照明趨勢將朝向個性化(Personalization)、溝通顯示(Communication Display)與駕駛輔助(Driver Assistance)發展。