1名外送員在《外送員的奇聞怪事》抱怨，他取餐時發現外送員專屬停車位遭民眾隨意占用，亂停自家機車，原PO不滿表示，取餐時找不到車位，但又遇到這種亂停車的車主，真的會很讓人抓狂，貼文一出引起網友們爭論不休：「有些文盲不識字的！就不要跟牠們計較了」、「沒法律強制性、沒罰則不會有人遵守的」。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》抱怨，日前他領取外送餐點時，發現民眾將機車亂停在外送員轉屬停車位，他表示，如果非用餐時間取餐時遇到客人亂停車還好，但若是顛峰時間，看到這種車主真的會氣死，發文直呼：「如果現在不懂英文，圖案應該看得懂吧，還是現在外送員裝備都極簡化了，直接丟車廂就好？」

文章曝光後吸引大批網友留言：「沒法律強制性、沒罰則不會有人遵守的」、「這個見多了，都已經習慣了」、「台灣也是有些文盲不識字的！就不要跟他計較了」、「做好自己就好」、「眼盲的很多，反正自己方便就好」「然後開始怪外送員都違停」。

但也有網友嗆「這叫做外送車建議停車處；非外送車建議不停車處」、「博愛座有規定沒人的時候就不能坐嗎，人就坐阿，人來再讓座阿」；對此原PO也無奈回應：「以他人要在機車上，那我沒話說」、「跟門口暫停一樣道理，有留電話都還好，沒留電話，要怎麼找人？」。