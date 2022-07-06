最近網路瘋傳，民進黨執行會議有一份屠龍計畫；林佳龍辦公室表示，目前正在蒐證，預計明天報警處理。

林佳龍幕僚表示，從未看過這份會議紀錄，也不認識這位吳姓人士。網路發文指相關的內容影射此份文件與林佳龍有關，林佳龍辦公室已連續接獲媒體詢問，為釐清事情真相，已著手準備資料至警察局報案。

林錫耀今受訪表示，內容他沒有仔細看，但有看到已有人傳這份資料，明顯就是假的，居然525就可以預測陳時中6月確診，很荒唐，陳時中有沒有確診也不是毫無症狀，沒有人可以計畫到什麼時候生病。