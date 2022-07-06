縣府去年完成竹北市東興圳景觀再造工程，開放水域和自然景觀串聯周邊藍、綠帶，同時銜接客家歷史建築，成為優美的戶外展演空間和市民休閒遊憩最佳去處，1月獲第九屆台灣景觀大獎佳作榮譽後，6月再獲2022建築園冶獎佳績肯定。

縣長楊文科表示，東興圳以生態復育、教育體驗、都市滯洪、老屋再生四大核心理念，營造城市中心的森林水域公園，接連獲得建築界肯定後，將再接再厲在公共工程中導入建築景觀設計，持續提供縣民具有美感和高品質的生活環境。

文化局長李安妤表示，東興圳有200多年歷史，承載平埔族與客家先民的豐富故事，但竹北在都市計畫後農村變都市，多數遷移至竹北的新居民並不了解過去的歷史，東興圳的重現風華，實現了新舊文化和地景的融合。

李安妤說，東興圳景觀工程打開過去封閉在公園裡的水圳，舉辦客家藝術節、光藝節，讓地方文化資產被看見，接續將以「六家水圳見學園區」概念，啟動新階段都會型主題社造計畫。

這項為期2年的社造計畫，由文化局與深耕新竹的「或者書店」合作，將以影像、講座、踏查等方式，帶領居民從歷史、水文、建築、動植物自然生態等不同面向認識東興圳的獨特價值，希望透過水圳穿越今昔，用「共享一條水」凝聚社區意識，共同勾勒地方生活願景與環境圖像。

此外，針對民眾關心的文化傳承教育體驗、植栽景觀營造、水環境及自然生態復育、水圳故事館等各項議題，將以工作坊共識營來相互溝通，採雇工購料號召居民一同加入地方環境的營造，相關活動從7月陸續推出，讓新舊住民共同參與，寫下屬於自己的水圳故事。